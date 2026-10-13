Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Sidang Gus Yaqut, Ibam: Kasus Kuota Haji Tambahan Janggal!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |16:23 WIB
Sambangi Sidang Gus Yaqut, Ibam: Kasus Kuota Haji Tambahan Janggal!
Ibam Sambangi Sidang Gus Yaqut/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri ratusan simpatisan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). 

Salah satunya terdakwa kasus dugaan korupsi Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), yang memberikan dukungan kepada Gus Yaqut

Ibam bahkan membangun artificial intelligence (AI) untuk membantu mengurai perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut.

"Karena saya sudah bangun AI juga untuk perkara saya sendiri, saya mencoba berikhtiar untuk membantu Gus juga, ngebangun AI yang bisa mengurai ya semua perkara dan perkara Gus ini kompleks sekali," kata Ibam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Menurut Ibam, AI yang dibangunnya dapat membantu mengungkap hubungan antarpihak hingga menelusuri keterangan dalam perkara tersebut. Ia juga mengklaim teknologi itu dapat melacak aliran dana yang berkaitan dengan kasus kuota haji.

"Alhamdulillah memang bisa dilihat juga misalnya dari AI saya bisa melacak semua aliran dana yang ada dan ternyata ke Gus Yaqut sangat lemah sekali gitu dan bahkan sudah dicabut ya saya dengar dari tim PH," tutur dia.

Ibam menegaskan, upayanya membantu Yaqut dilandasi kemiripan situasi yang menurutnya mereka alami, yakni menghadapi proses peradilan yang dinilainya sebagai bentuk kriminalisasi. 
Dia mengingatkan bahwa keadilan harus didasarkan pada pembuktian di persidangan, bukan banyaknya tuduhan yang diarahkan kepada seseorang.

"Yang pasti, teman-teman, keadilan itu enggak boleh ditentukan atas banyaknya orang yang menuduh kita. Keadilan itu harus ditentukan apa yang bisa dibuktikan di pengadilan dengan hukum yang adil," pungkasnya.

Sementara itu, Gus Yaqut menyambut dukungan tersebut karena Ibam pernah mengalami situasi yang menurutnya serupa dengan yang sedang dihadapinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247597//viral-UiqP_large.jpg
Terkuak! Puluhan Jemaah Haji Diberangkatkan Pakai Kuota Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245210//kasus_kuota_haji-3n2h_large.jpg
Sidang Kuota Haji Besok, Jaksa KPK Hadirkan Bos Maktour hingga Pengurus Asosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244954//sidang_kasus_kuota_haji-ufZo_large.jpg
Saksi Ungkap Hubungan Gus Yaqut-Nusron Bak Tom and Jerry: Kadang Berantem, Kadang Kangen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244913//kpk-NhI8_large.jpg
Penampakan Barang Bukti Kasus Korupsi Haji, Tumpukan USD100 Sebanyak 9 Ribu Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/337/3243288//sidang_lanjutan_kasus_kuota_haji-DVLI_large.jpg
Jaksa Hadirkan Dua Saksi dalam Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242656//korupsi_kuota_haji-X5qQ_large.jpg
Jaksa Heran Gus Alex Pinjam Rp500 Juta ke Kasubdit: Latar Belakangnya Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement