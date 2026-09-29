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Saksi Ungkap Hubungan Gus Yaqut-Nusron Bak Tom and Jerry: Kadang Berantem, Kadang Kangen

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |19:28 WIB
Saksi Ungkap Hubungan Gus Yaqut-Nusron Bak Tom and Jerry: Kadang Berantem, Kadang Kangen
Sidang kasus kuota haji (foto: Okezone)
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JAKARTA - Hubungan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dengan Nusron Wahid layaknya serial animasi Tom and Jerry.

Hal itu sebagaimana disampaikan Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada Selasa (29/9/2026).

"Jadi pada waktu itu, pada waktu itu ketika Pak Nusron dipilih jadi Ketua Pansus ya, ini kan hubungan beliau berdua ini kan memang kayak Tom and Jerry, Pak," kata Zainal.

Mendengar hal tersebut, Jaksa kemudian menanyakan apa yang dimaksud dengan hubungan layaknya Tom and Jerry. Zainal menjelaskan, ia sudah mengetahui sejak lama hubungan Gus Yaqut dengan Nusron 'pasang-surut'.

"Dari dulu saya tahu sejarahnya. Memang kayak Tom and Jerry. Kadang berantem, kadang kangen-kangenan, peluk-pelukan, ya begitu. Nah, waktu itu sedang tidak akur. Makanya canda-candalah teman-teman itu, "Oh ini Mas Zaenal ini yang bisa iniin," kan gitu. Ya sudah, terus Gus Yaqut, ya ini suasana canda, Pak, ya. "Tolonglah, Nal, itu, Nal, Kangmasmu, Nal," gitu. Saya ya senyum-senyum aja. Gitu aja, Pak," ujar Zainal.

 

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