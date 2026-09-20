Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Partai Golkar Tenyata Sudah Lebih dari 6 Bulan

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ternyata telah mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan Nusron telah menyampaikan langsung pengunduran diri itu ke Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

"Ya benar, Mas Nusron menyampaikan langsung ke Ketua Umum," kata Sarmuji kepada wartawan, dikutip Minggu (20/9/2026).

Sarmuji bahkan menyebut pengunduran diri tidak dilakukan baru-baru ini. Ia mengatakan Nusron menyampaikan pengunduran diri lebih dari enam bulan. "Sudah agak lama, mungkin lebih enam bulan lalu," tambah Sarmuji.

Meski tidak berada dalam jajaran pengurus partai berlambang pohon beringin itu, Nusron tetap merupakan anggota Partai Golkar.

"Kemungkinan Pak Nusron berkonsentrasi ke urusan yang lain tetapi masih punya komitmen untuk tetap berada di Partai Golkar," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

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