Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah Kementerian ATR/BPN, KPK Sita Dokumen dan BBE dari Ruangan Anak Buah Nusron Wahid

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |19:18 WIB
Geledah Kementerian ATR/BPN, KPK Sita Dokumen dan BBE dari Ruangan Anak Buah Nusron Wahid
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2026). Penggeledahan tersebut menyasar tiga ruang kerja pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Adapun tiga ruangan yang digeledah yakni ruang Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, serta ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi.

"Hari ini penyidik mulai melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik, di antaranya di tiga ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis.

Selain tiga ruangan anak buah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan yang berada di bawah direktorat terkait. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

"Untuk barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang tentunya berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN tersebut," lanjut Budi.

Budi mengatakan, seluruh barang bukti yang disita akan ditelaah penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan konstruksi perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tengah diusut KPK.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242700/kpk-Xwv4_large.jpg
KPK Angkut 3 Koper Hitam Usai Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242671/febrie_adriansyah-W7YP_large.jpg
Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejari Jaksel Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242665/kementerian_atrbpn-9ujZ_large.jpg
Kantor Kementerian ATR/BPN Digeledah KPK, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242485/febrie_adriansyah-6fyp_large.jpg
Kejagung Finalisasi Berkas Kasus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242466/wamensesneg-vzHx_large.jpg
Soal Nusron Wahid, Istana: Masih Dugaan, Tunggu Saja dari KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242460/nusron_wahid-aYRe_large.jpg
KPK Yakin Nusron Wahid Punya Tanggung Jawab Moral jika Dipanggil Penyidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement