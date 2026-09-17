Kantor Kementerian ATR/BPN Digeledah KPK, Begini Penampakannya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (17/9/2026) kaitannya dugaan kasus suap pengurusan hak guna bangunan (HGB). Suasana di kantor tersebut tampak normal seperti biasa.

Berdasarkan pantauan sekira pukul 15.30 WIB, suasana di Kantor Kementerian ATR/BPN terlihat normal sebagaimana hari-hari biasanya. Pegawai Kementerian ATR/BPN dan masyarakat terlibat berlalu lalang di kantor tersebut.

Tampak pegawai ataupun masyarakat keluar masuk di pintu masuk kantor Kementerian ATR/BPN melakukan aktivitasnya. Hanya saja, awak media terlihat ramai di area depan loby masuk kantor Kementerian ATR/BPN.

Dari sisi pengamanan, tidak terlihat pula adanya pengetatan keamanan. Pengamanan hanya dilakukan sebagaimana hari biasanya oleh sekurity dari Kantor Kementerian ATR/BPN saja. Mereka melakukan penjagaan dan pengawasan di gerbang masuk gedung dan depan pintu masuk kantor Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara КРК Budi Prasetyo menyebutkan, petugas KPK tengah melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian ATR/BPN kaitannya kasus dugaan suap pengurusan HGB. Ada sejumlah ruangan yang digeledah KPK, di antaranya di ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah serta ruang ATR/BPN.

(Arief Setyadi )

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