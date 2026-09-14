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Breaking News! KPK Gelar OTT di Kabupaten Bogor

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |22:04 WIB
Breaking News! KPK Gelar OTT di Kabupaten Bogor
KPK OTT di Kabupaten Bogor (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (14/9/2026). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Adanya OTT tersebut dikonfirmasi Ketua KPK, Setyo Budiyanto. "Benar, masih proses awal pemeriksaan awal," kata Setyo, Senin malam. 

Kendati begitu, Setyo belum menyebutkan berapa jumlah pihak yang terjaring. Ia hanya menyebutkan, pihak yang terjaring dari Kantor Pertanahan (Kantah). 

"Kantah dan beberapa pihak lain," ujarnya. 

Diketahui, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang terjaring dalam OTT.

(Arief Setyadi )

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