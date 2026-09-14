Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Telusuri Transaksi di Rekening Eks Aspri Ridwan Kamil

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |19:45 WIB
KPK Telusuri Transaksi di Rekening Eks Aspri Ridwan Kamil
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik sejumlah transaksi yang terdapat di rekening milik eks asisten pribadi (Aspri) Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jawa Barat, Randy Kusumaatmadja.

Hal itu juga ditelusuri terhadap dua saksi lain, yakni Befiboi Rizqi Nurkanda selaku eks Staf Honorer Bagian Rumah Tangga Gubernur Jawa Barat, dan Wena Natasha Olivia selaku ibu rumah tangga. 

Diketahui, ketiga orang ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada Senin (14/9/2026). 

"Ketiga saksi hadir, penyidik mengkonfirmasi terkait transaksi-transaksi di rekening para saksi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin.

Diketahui, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Di mana, empat di antaranya sudah ditahan, yakni Widi Hartoto (WH) selaku Pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus eks Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024, Ikin Asikin Dulmanan (ID) selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri & Pemilik PT Antedja Muliatama (AM), Suhendrik (SHD) selaku selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, dan Elang Sophan Jaya Kusuma (SJK) selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama. 

Sementara, satu tersangka lainnya, yakni Eks Dirut BJB, Yuddy Renaldi belum ditahan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242008/korupsi-6YmJ_large.jpg
Jerat TPPU Febrie Adriansyah, Momentum Kejagung Bersih-Bersih Internal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3241977/korupsi_silmy_karim-YVeg_large.jpg
KPK Tidak Hadir, Sidang Praperadilan Eks Wamen Imipas Ditunda Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3241957/kpk-ZWn1_large.jpg
KPK Geledah Rumah Kontraktor Proyek PUPR Bengkulu, Sita Barang Bukti Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240979/kpk-QZiX_large.jpg
KPK Geledah Rumah di Jaktim Terkait Kasus Rejang Lebong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240894/febrie-gQrn_large.jpg
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Rampung Diperiksa Tim 9 Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240876/silmy_karim-Qbhz_large.jpg
KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Wamen Imipas Silmy Karim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement