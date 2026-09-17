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KPK Angkut 3 Koper Hitam Usai Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |18:54 WIB
KPK Angkut 3 Koper Hitam Usai Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN
KPK angkut 3 koper usai geledah Kementerian ATR/BPN (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/9/2026). Petugas tampak membawa tiga koper saat keluar gedung tersebut.

Berdasarkan pantauan, sekitar 11 orang atau lebih petugas KPK, baik yang menggunakan rompi bertuliskan KPK maupun berpakaian biasa, terlihat keluar dari Gedung Kementerian ATR/BPN sekitar pukul 18.23 WIB. Rombongan petugas KPK tampak turun dalam satu lift yang sama menuju lobi Gedung Kementerian ATR/BPN.

Mereka lantas berjalan menuju keluar gedung tersebut dengan membawa tiga buah koper berwarna hitam. Belum diketahui barang atau dokumen apa saja yang diamankan KPK ke dalam koper tersebut.

Petugas KPK yang membawa koper pun tidak memberikan keterangan apa pun kepada awak media yang sejak Kamis sore menunggu proses penggeledahan tersebut. Mereka lantas memasukkan ketiga koper tersebut ke dalam mobil.

Ada sebanyak tiga mobil berwarna hitam yang membawa rombongan petugas KPK. Mereka meninggalkan Gedung Kementerian ATR/BPN untuk membawa hasil penggeledahan ke Kantor KPK guna pengusutan kasus dugaan suap pengurusan HGB.

(Arief Setyadi )

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