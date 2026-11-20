Usai Sidang Korupsi Kuota Haji, Gus Alex: Hati Saya Plong!

JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengaku lega usai menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Selanjutnya, proses persidangan memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh jaksa.

"Saya lega, hati saya apa plong, pikiran saya longgar," kata Gus Alex seusai persidangan pada Jumat (20/11/2026).

Meski begitu, dia berharap proses peradilan ini berjalan adil. Sebab, dia menilai banyak pihak yang bersalah, tetapi tidak dimintai pertanggungjawaban.

"Tapi yang jelas saya menginginkan keadilan. Saya ingin keadilan, yaitu terhadap pihak-pihak yang bersalah harus ditindak," ujarnya.

Dia juga meminta Indonesia tidak menjadi bangsa yang takut untuk menindak orang-orang yang bersalah. "Kita jangan jadi bangsa penakut, Bangsa yang tidak berani menindak orang yang bersalah. Itu prinsipnya saya. Itu yang saya harapkan. Jadi terhadap siapapun yang bersalah harus ada harus ditindak," ucapnya.