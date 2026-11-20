Tragis! Kades Tewas Usai Cekcok dengan Anggota DPRD, Begini Kronologi Lengkapnya

PATI –Kepala Desa Sukoharjo Suparjo, meninggal dunia usai terlibat cekcok dengan oknum anggota DPRD Pati. Korban diduga mengalami serangan jantung usai mendapat tekanan dan tindakan intimidasi saat memimpin mediasi di kantor desa.

Peristiwa tragis tersebut bermula ketika Suparjo memfasilitasi jalannya mediasi terkait persoalan utang piutang antarwarga di Kantor Desa Sukoharjo.

Namun, forum yang awalnya berlangsung untuk mencari jalan keluar itu mendadak berubah tegang setelah seorang oknum anggota DPRD Pati diduga menggebrak meja di hadapan kepala desa.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sukoharjo, Sutarta, yang berada di lokasi menjelaskan, aksi gebrak meja tersebut memicu kemarahan Suparjo hingga dia menegur oknum anggota dewan tersebut.

"Oknum anggota Dewan itu awalnya menggebrak meja, lalu Pak Kades tidak terima dan terjadi cekcok. Setelah itu, dua orang yang diduga preman juga sempat menarik kerah Pak Kades. Saya lerai dan Pak Kades saya dudukkan di kursi, tapi terjatuh dan langsung tidak sadarkan diri," ujar Sutarta, Kamis (19/11/2026).

Situasi di dalam ruangan kian memanas tatkala dua pria yang datang mendampingi oknum legislator itu ikut membentak dengan suara keras.

Bahkan, salah satu dari dua pria tersebut disebut sempat menarik kerah baju Suparjo. Melihat ketegangan yang semakin tidak kondusif, Sutarta segera melerai keributan dan membawa Suparjo menjauh dari kerumunan untuk didudukkan di kursi.