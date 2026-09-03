Dipicu HP Terlindas, Driver Ojol dan Pemobil Cekcok hingga Masuk Mal Jaksel

JAKARTA - Pengemudi mobil terlibat cekcok dengan pengemudi ojek online (ojol) di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa 1 September 2026. Diduga, cekcok dipicu lantaran pengemudi ojol mengaku ponselnya dilindas pemobil.

Kapolsek Tebet AKP Ichsak menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.20 WIB. Kejadian bermula saat pengemudi ojol bernama Dendy sedang mengendarai sepeda motornya. Kemudian, ponsel milik yang bersangkutan terjatuh.

"(Kemudian) menurut keterangan yang bersangkutan, handphone tersebut diduga terlindas oleh kendaraan yang dikemudikan oleh pengendara mobil," kata Ischak, Kamis (3/9/2026).

Pengemudi ojol itu kemudian berusaha menghentikan mobil tersebut untuk meminta klarifikasi. Namun, mobil tersebut terus melaju. Pengemudi ojol sempat berteriak 'maling' untuk menghentikan mobil tersebut. Namun, mobil terus berjalan hingga masuk ke area lobi sebuah mal.

"Sampai masuk area mal melalui akses pos 2 dan mobil diberhentikan mobil pengunjung lain di area main lobby dan terjadi keributan antara pengemudi mobil dengan pengemudi motor yang sempat menjadi perhatian pengunjung lain," ujar Ischak.