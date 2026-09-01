Pakai Batik, Muhadjir Effendy Jadi Saksi di Sidang Kasus Kuota Haji

JAKARTA - Menteri Agama Ad Interim tahun 2022 Muhadjir Effendy menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (1/9/2026). Pantauan di lokasi, Muhadjir memasuki ruang sidang sekitar pukul 11.27 WIB.

Ia tampak mengenakan batik dengan dominan warna cokelat, celana hitam, dan berpeci. Muhadjir langsung menuju area sidang. Di area tersebut, terdapat empat saksi yang telah tiba terlebih dahulu.

Setelah saksi lengkap, sempat terjadi perdebatan terkait mekanisme pemeriksaan lima saksi tersebut. Usai berlangsungnya diskusi, Majelis Hakim memutuskan pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu.

Hingga saat ini, Muhadjir tengah bersaksi untuk terdakwa Asrul Azis Taba.

(Arief Setyadi )

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