Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perlawanan Ditolak, Yaqut Tegaskan Bukan Vonis Bersalah: Saya Yakin Dapat Keadilan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |15:46 WIB
Perlawanan Ditolak, Yaqut Tegaskan Bukan Vonis Bersalah: Saya Yakin Dapat Keadilan
Gus Yaqut (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan dirinya belum dinyatakan bersalah setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak perlawanan yang diajukannya. Menurut Yaqut, putusan sela tersebut bukan merupakan putusan final, melainkan bagian dari proses hukum yang dijalaninya.

"Saya menghormati putusan majelis hakim tentang putusan sela yang tadi sama-sama kita dengarkan. Yang perlu kami tegaskan, ini bukan vonis, ini bukan putusan final, tetapi langkah hukum yang kami ambil dan dijamin oleh UU," ujar Yaqut usai persidangan putusan sela di PN Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Yaqut mengatakan, dirinya siap mengikuti proses persidangan yang kini memasuki tahap pembuktian. Dalam persidangan tersebut, ia akan menjawab seluruh tudingan jaksa penuntut umum, termasuk menjelaskan kewenangan serta pertimbangan di balik kebijakan pembagian kuota khusus haji yang ditekennya.

"Intinya saya siap mengikuti proses persidangan secara baik dan kooperatif dan kami akan menyampaikan fakta-fakta. Apa yang didakwakan nanti kita akan jawab seterang-terangnya," lanjut Yaqut.

Ia pun berharap pihak yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan tersebut dapat diberikan sanksi. Yaqut juga mengaku masih yakin akan mendapatkan keadilan dalam perkara hukum yang menjeratnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236949/gus_yaqut-QBKx_large.jpg
Gus Yaqut Sebut Dakwaan Korupsi Kuota Haji Tidak Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235601/korupsi_kuota_haji-dRxt_large.jpg
Korupsi Kuota Haji, 'Anatomi' Dakwaan Gus Alex Dipertanyakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235415/eks_menag-96K4_large.jpg
Breaking News! Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233991/gus_yaqut-pRNK_large.jpg
Sidang Perdana Gus Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji Digelar 11 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233949/gus_yaqut-7SbV_large.jpg
Pengadilan Tipikor Jakarta Meregister Perkara Korupsi Haji Gus Yaqut, Jadwal Sidang Belum Ditetapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233480/gus_yaqut-op4b_large.jpg
Gus Yaqut Segera Disidang, Berkas Dakwaan Setinggi Paha Orang Dewasa Dilimpahkan ke Pengadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement