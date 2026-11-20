Viral Sekuriti Naik Kap Mobil yang Dikemudikan Polisi di PIK, Ini Kronologinya

Insiden sekuriti naik ke kap mobil ini menjadi viral di media sosal.

JAKARTA — Video yang memperlihatkan seorang petugas keamanan atau sekuriti menaiki kap mobil di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, setelah kendaraan tersebut diteriaki tuduhan tabrak lari menjadi viral di media sosial. Insiden ini berujung pada pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dua anggota Polres Metro Jakarta Barat.

Menurut pihak kepolisian, kronologi kejadian bermula pada Kamis (19/11/2026) pukul 16.30 WIB. Saat itu, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng melakukan penindakan terhadap pengguna narkoba di Jalan Tanggul Timur, Kompleks Ambon, Jakarta Barat.

Saat menangani satu orang yang diduga menggunakan narkoba, terjadi upaya penyerangan terhadap anggota di lokasi.

"Pada saat mengamankan satu orang yang diduga menggunakan narkoba, lalu ada upaya penyerangan dari sekelompok [orang] kepada anggota Polres Metro Jakarta Barat," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Karena ada upaya penyerangan, anggota kepolisian itu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) menuju arah PIK untuk kembali ke polsek. Namun, di tengah perjalanan, mobil anggota diteriaki tuduhan “pelaku tabrak lari” oleh sekelompok orang.

"Pada saat di perjalanan, mobil anggota diteriaki oleh (sekelompok orang) sebagai pelaku tabrak lari," ujarnya.

Mobil bersama tim mengarah ke Jalan Tol Sedyatmo. Sekuriti PIK kemudian memberhentikan mobil anggota dengan cara menaiki kap mobil.

"Karena mendengar adanya teriakan pelaku tabrak lari, maka sekuriti tersebut menghentikan mobil dengan cara menaiki mobil di atas kap mobil anggota," ungkapnya.