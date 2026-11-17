Viral Komplotan Maling Motor Umbar Tembakan ke Warga di Pademangan

JAKARTA - Viral sebuah video memperlihatkan komplotan pencuri motor bersenjata beraksi di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Polisi turun tangan menyelidiki kasus dugaan pencurian tersebut.

Kapolsek Pademangan, AKP Daniel Dirgala mengatakan, pihaknya saat ini menyelidiki aksi komplotan pencurian tersebut. “Iya, sedang kita tindak lanjut,” kata Daniel kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Daniel melanjutkan, petugas masih melakukan pendalaman dari kasus tersebut. Ia memastikan, tidak ada korban dari aksi penembakan tersebut.

"Anggota masih bekerja. Pelaku membawa kabur roda dua, untuk korban (penembakan) tidak ada," pungkasnya.

Dari video yang beredar di media sosial, terlihat pelaku berusaha membobol motor korban yang tengah terparkir. Saat mencoba membawa kabur motor korban, aksi pelaku dipergoki dan berusaha dikejar warga.

Dinarasikan, pelaku yang membawa pistol diduga melepaskan tembakan. Dari video viral juga sempat terdengar ledakan diduga bersumber dari senjata api yang dibawa pelaku.

(Fahmi Firdaus )

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