Kasus Pencabulan 7 Santri di Jaksel, Polisi Segera Panggil Terduga Pelaku

JAKARTA - Polda Metro Jaya terus mengusut kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri di salah satu pondok pesantren (ponpes) di wilayah Jakarta Selatan. Penyidik kini tengah melengkapi alat bukti sebelum memanggil terduga pelaku berinisial F untuk menjalani pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, hingga saat ini terdapat tujuh korban yang telah teridentifikasi. Kepolisian masih mendalami keterangan para korban dan saksi, serta mengumpulkan berbagai alat bukti pendukung.

"Setelah nanti pemeriksaan saksi, alat bukti, dan pemeriksaan korban, termasuk analisa terkait tentang bukti digital, pasti akan diagendakan untuk pemeriksaan terhadap terduga pelaku, yaitu saudara F," ujar Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Budi menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan agama tersebut. Ia juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi santri lain yang mungkin menjadi korban untuk melapor kepada pihak kepolisian tanpa rasa takut.