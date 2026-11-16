Listyo Sigit Cs Juga Sadap Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Najwa Shihab

JAKARTA - Polri kembali mengungkap deretan orang yang diduga ikut disadap oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kali ini muncul nama Artis Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab.

Selain itu, penyadapan juga dilakukan terhadap Nagita Slavina. Lalu ada juga Deni Siregar yang diduga ikut disadap oleh Listyo Sigit.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto membenarkan adanya sejumlah nama dari kalangan publik figur dan sejumlah pihak yang masuk dalam daftar tersebut.

"Artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG," kata Suhermango kepada wartawan, dikutip Senin (16/11/2026).

Sekadar diketahui, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.