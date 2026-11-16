Pesepak Bola Asing Tewas Terjebak Kebakaran di Palopo Sulsel

PALOPO – Kebakaran rumah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menyebabkan satu orang tewas pada Minggu (15/11/2026). Korban adalah pesepak bola berkewarganegaraan Nigeria, Yosefh Chima Ugocha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban kelahiran Okigwe, Nigeria tersebut diketahui berprofesi sebagai pesepak bola yang berkarier di luar negeri. Korban tewas dengan kondisi luka bakar akibat terjebak kobaran api.

“Yosefh berencana bertolak kembali ke China guna melanjutkan karier profesionalnya,”ujar salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya.

Namun, rencana keberangkatan itu sempat tertunda lantaran ia ingin mendampingi sang istri, Farida Munawarah, yang sedang mengandung dengan usia kehamilan memasuki empat bulan.

Selama berada di Kota Palopo untuk menemani sang istri, Yosefh tetap aktif menjaga kebugaran serta menyalurkan bakatnya di lapangan hijau. Ia tercatat sempat mengikuti sejumlah pertandingan antarkampung (tarkam) bersama klub lokal setempat, Gontole FC.