Kebakaran Landa Pool Damri, 10 Bus dan 12 Rumah Warga Ludes Dilahap Api

BANDUNG – Kebakaran hebat melanda pool bus Damri di Jalan Kebon Kawung, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan sekitar 10 unit bus hangus terbakar.

Api juga merembet ke permukiman warga dan menghanguskan 12 rumah. Besarnya kobaran api yang disertai tiupan angin kencang membuat kebakaran dengan cepat menjalar ke permukiman padat penduduk di sekitar lokasi kejadian.

Material bangunan yang didominasi kayu dan bahan semi permanen membuat api semakin cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Wadanton Dua Damkarmatan Kota Bandung, Gunawan Suryadi, mengatakan, sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani peristiwa tersebut.

Armada pemadam berasal dari Mako Pusat serta UPT Wilayah Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Petugas pun berjibaku lebih dari satu jam untuk memadamkan api hingga akhirnya berhasil melokalisasi kebakaran.

Meski api utama telah berhasil dikendalikan, petugas masih melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala.

Gunawan menjelaskan, salah satu kendala dalam proses pemadaman adalah sempitnya akses menuju permukiman warga yang terbakar. Selain itu, tiupan angin kencang juga menyulitkan petugas dalam menangani kebakaran. Beruntung, kebakaran besar yang melanda pool bus Damri dan permukiman warga tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

(Arief Setyadi )

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