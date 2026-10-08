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Kebakaran Hebat di Permukiman Padat Senen Jakpus, 30 Unit Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |20:16 WIB
Kebakaran Hebat di Permukiman Padat Senen Jakpus, 30 Unit Pemadam Dikerahkan
Kebakaran permukiman padat Senen, Jakarta Pusat (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kramat Pulo Dalam Gang 2, Senen, Jakarta Pusat, malam ini, Kamis (8/10/2026). Sebanyak 30 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Pantauan Okezone, akses menuju lokasi kebakaran cukup sulit. Sementara petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk menjinakkan api.

Sejumlah warga juga terlihat membantu petugas dengan bergotong royong untuk memadamkan api. Di sisi lain, kebakaran ini juga menjadi tontonan warga.

Selain petugas pemadam, petugas PLN, kepolisian, serta petugas kesehatan juga sudah berada di lokasi.

Kasudin Gulkarmat DKI Jakarta, Syarifudin, mengungkapkan kebakaran terjadi sejak pukul 18.45 WIB. Selain 30 unit pemadam, juga dikerahkan 92 personel.

“Hambatan sumber air jauh, gang sempit,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya belum mengungkapkan kronologi, termasuk ada atau tidaknya korban dari peristiwa kebakaran tersebut.

(Arief Setyadi )

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