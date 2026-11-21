Pasca-kebakaran, Begini Kondisi Gedung Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis Menteng

JAKARTA – Gedung bersejarah Tugu Kunstkring Paleis yang telah berdiri sejak 1913 kebakaran hebat pada Sabtu (21/11/2026). Bangunan yang berada di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, tampak hangus.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, hampir seluruh bagian bangunan terlihat dilahap api. Kondisi serupa juga tampak di bagian dalam gedung berlantai dua yang dahulu difungsikan sebagai tempat pameran berbagai karya seni.

Api turut menghanguskan sisi kiri bangunan yang saat ini digunakan sebagai restoran Satsuma Gyu. Sementara garis polisi berwarna kuning telah dipasang di sekeliling gedung untuk membatasi dan mensterilkan area pascakebakaran.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran juga masih berada di lokasi untuk menyelesaikan proses pendinginan sebagai tahap akhir penanganan kebakaran.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah kerugian materiil. Penyebab maupun kronologi lengkap peristiwa kebakaran tersebut juga belum diketahui.