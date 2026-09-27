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Kronologi Kebakaran Restoran di Kebayoran Baru, Api Muncul dari Cerobong

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |15:32 WIB
Kronologi Kebakaran Restoran di Kebayoran Baru, Api Muncul dari Cerobong
Kebakaran restoran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
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JAKARTA - Restoran di Jalan Wijaya VI No. 14A, RT 004/05, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kebakaran pada Minggu (27/9/2026) siang. Sebanyak 17 unit pemadam kebakaran dan 75 personel dikerahkan untuk menangani peristiwa tersebut.

Informasi yang dihimpun dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyebutkan laporan diterima pada pukul 11.36 WIB. Objek yang terbakar merupakan bangunan usaha berupa restoran.

"Petugas awalnya mengerahkan tiga unit pemadam dari Pos Kramat Pela. Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 11.46 WIB dan mulai melakukan operasi pemadaman dua menit kemudian," tulis laporan Gulkarmat Jakarta.

Kebakaran berhasil dilokalisir pada pukul 12.10 WIB. Selanjutnya, petugas melakukan proses pendinginan mulai pukul 12.13 WIB. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 13.17 WIB dengan status kebakaran telah padam.

"Berdasarkan kronologi, sekitar pukul 11.32 WIB seorang staf restoran melihat asap muncul dari bagian belakang bangunan. Api kemudian terlihat berada di atas cerobong restoran," tulisnya.

Upaya pemadamam sempat dilakukan dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), namun tidak berhasil. Setelah keluar dari bangunan, staf tersebut menghubungi Production Manager dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. 

Dugaan sementara penyebab kebakaran masalah kelistrikan. Untuk menjinakkan api, petugas mengerahkan total 17 unit pemadam dan 75 personel dari wilayah Jakarta Selatan untuk menangani insiden tersebut.

(Arief Setyadi )

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