Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah Pesan Pesawat Canggih Pemadam Karhutla Jenis Beriev

JAKARTA - Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur darurat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya, dengan memperkuat armada.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam rangka memperkuat armada penanggulangan karhutla, pemerintah juga telah melakukan pengadaan pesawat khusus.

"Sebenarnya kita ini sudah pesan pesawat-pesawat model Beriev dan peralatan fire fighting," kata Mensesneg kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).

Namun demikian, Prasetyo tak menjabarkan secara rinci berapa jumlah unit pesawat yang dipesan oleh pemerintah tersebut.

Di sisi lain, dia juga bersyukur langkah antisipatif pemerintah dalam pengadaan barang khusus untuk penanggulangan kebakaran pada tahun sebelumnya yang dinilai tepat sasaran.

"Untung tahun lalu kita sudah nekat beli truck pemadam kebakaran sekitar 2.000 unit dan terbukti sekarang banyak dan dibutuhkan," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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