Prabowo Pantau Karhutla dari Istana, 209,78 Hektare di Kalimantan-Sumatera Masih Dipadamkan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan bencana secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026).

Rapat secara khusus membahas perkembangan terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin memperoleh laporan terkini mengenai kondisi karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta perkembangan penanganan secara keseluruhan di Kalimantan dan Sumatera.

"Pada siang hari ini Bapak Presiden menginginkan laporan terkini dari Bapak Kepala BNPB terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan secara keseluruhan, kemudian juga di Sumatera," kata Seskab Teddy dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Hingga Rabu sore, masih terdapat 209,78 hektare lahan yang terus dalam proses pemadaman oleh tim di lapangan.

"Kami laporkan saat ini per hari ini terdapat 209,78 hektare yang masih dipadamkan terus. Ini kami ikuti terus hari per hari sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar," ucap Suharyanto.