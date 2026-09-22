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Karhutla Landa Kawasan Gunung Merapi Magelang, 4 Hektare Hutan Hangus Terbakar

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |22:08 WIB
Karhutla Landa Kawasan Gunung Merapi Magelang, 4 Hektare Hutan Hangus Terbakar
Ilustrasi Kebakaran Hutan/AI
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MAGELANGKebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melanda kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (22/9/2026). Api membakar area seluas kurang lebih 4 hektare yang ditumbuhi pohon pinus dan rerumputan.

Petugas gabungan yang terdiri atas BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, warga dan relawan langsung dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka harus menuju lokasi kebakaran untuk mencegah kobaran api meluas.

Berdasarkan laporan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang, kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 13.30 WIB. Titik api berada di Blok Gentong, Dusun Jengglik, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung.

Petugas Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang Kristian Adi mengatakan, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran.

Sementara upaya pemadaman berlangsung hingga petang. Sekitar pukul 18.00 WIB, api yang membakar kawasan hutan tersebut berhasil dipadamkan oleh tim gabungan.

"Yang terbakar rerumputan dan pohon pinus dan pukul 18.00 WIB api sudah dipadamkan dilanjutkan pendinginan," ujar Petugas Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang, Kristian Adi.

 

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