BNPB Catat Karhutla di 5 Daerah, Minahasa Utara Terluas Capai 60 Hektare

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), masih terjadi di lima daerah di Indonesia pada periode 20-21 September 2026 hingga pukul 07.00 WIB.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengingatkan, masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di tengah kondisi musim kemarau.

“Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran sampah, tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar,” kata Berton, Senin (21/9/2026).

Berton menegaskan, kondisi musim kemarau dan angin kencang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.

“Mengingat kondisi musim kemarau dan angin kencang sangat berpotensi memicu kebakaran,” kata Berton.

Karhutla dengan luas lahan terbesar terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kebakaran melanda kawasan Kaki Gunung Klabat, Desa Klabat, Kecamatan Airmadidi, pada Sabtu (19/9) sekitar pukul 09.00 WIB.