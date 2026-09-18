Presiden Prabowo Bertemu Wakil PM Malaysia, Bahas Kerja Sama Penanganan Karhutla

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi bertemu di Hambalang, 18 September 2026.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (18/9/2026). Dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menyambut baik tawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Selain mengenai penanganan (karhutla) yang menjadi fokus utama, kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu strategis lainnya.

“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah. Yang pertama, dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menyebutkan bahwa bantuan tersebut akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Pemerintah Malaysia dijadwalkan mengerahkan satu unit pesawat, tiga helikopter, serta 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu operasi pemadaman di Indonesia.

“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh supaya tidak setiap beberapa tahun muncul lagi dan muncul lagi,” katanya.