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Kemenko Polkam: 4.465,6 Hektare Karhutla Berhasil Dipadamkan dalam 5 Hari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |19:05 WIB
Kemenko Polkam: 4.465,6 Hektare Karhutla Berhasil Dipadamkan dalam 5 Hari
Kemenko Polkam menyampaikan perkembangan penanggulangan karhutla.
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JAKARTA — Satuan tugas gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 4.465,62 hektare di berbagai wilayah Indonesia selama lima hari terakhir. Capaian pemadaman tersebut tercatat sejak 17 hingga 21 September 2026.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Data Informasi (Datin) Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana dalam konferensi pers Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

"Progres pemadaman yang dilaksanakan selama lima hari sejak konferensi pers yang lalu sampai dengan hari ini seluas 4.465,62 hektare," kata Honi.

Dia menyebut upaya pemadaman melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, hingga Manggala Agni.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa pemadaman berlangsung sepanjang 17–21 September 2026, dengan Sumatra Selatan sebagai lokasi pemadaman lahan terluas.

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