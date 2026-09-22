BMKG Prediksi Musim Hujan Mulai November 2026, Sebagian Besar Wilayah Bakal Terlambat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Indonesia, mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Namun, awal musim hujan di sebagian besar wilayah diperkirakan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normal.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan, musim hujan 2026-2027 akan datang secara bertahap. Sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau 24,66 persen dari luas daratan Indonesia diprediksi mulai memasuki musim hujan pada November 2026.

Sementara itu, sebanyak 266 ZOM atau 17,31 persen luas daratan Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026.

"Awal musim hujan 2026-2027 terjadi secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim hujan pada periode November 2026, yaitu sebanyak 185 Zona Musim atau 24,66 persen luas daratan Indonesia. Kemudian masuknya musim hujan pada periode Desember 2026 yaitu sebanyak 266 Zona Musim atau 17,31 persen luas daratan Indonesia," kata Faisal dalam Konferensi Pers Prediksi Musim Hujan 2026-2027, Selasa (22/9/2026).

Menurut Faisal, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada 529 ZOM atau 61,08 persen luas daratan Indonesia.

"Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur, yaitu di 529 Zona Musim atau 61,08 persen luas daratan Indonesia," ujarnya.