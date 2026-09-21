Gempa M5,3 Guncang Pulau Puah Sulteng, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA — Gempa bumi magnitudo (M) 5,3 mengguncang wilayah Pulau Puah, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (21/9/2026) siang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 14:31:07 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, tercatat pusat gempa berada di 26 kilometer barat daya Pulau Puah, Sulteng, pada koordinat 0,70 derajat Lintang Selatan dan 122,45 derajat Bujur Timur.

"Gempa Mag:5.3, 21-Sep-26 14:31:07 WIB, Lok:0.70 LS,122.45 BT (26 km BaratDaya PULAUPUAH-SULTENG), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami," tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

"Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," imbau BMKG.

(Rahman Asmardika)

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