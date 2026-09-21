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Peringatan BMKG: Gelombang Tinggi Berpotensi Ganggu Keselamatan Pelayaran hingga 24 September

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |12:01 WIB
Peringatan BMKG: Gelombang Tinggi Berpotensi Ganggu Keselamatan Pelayaran hingga 24 September
Gelombang tinggi (foto: Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 21-24 September 2026.

Pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6-25 knot, sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 6-25 knot.

"Potensi angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Laut Natuna Utara, dan Selat Makassar bagian selatan," tulis keterangan resmi BMKG, Senin (21/9/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter yang berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Selat Makassar bagian tengah, Laut Sumbawa, Laut Flores, Teluk Bone, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Arafura bagian barat, Laut Arafura bagian tengah, Laut Arafura bagian timur, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik utara Papua Barat, dan Samudra Pasifik utara Papua.

 

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Topik Artikel :
Cuaca BMKG gelombang tinggi
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