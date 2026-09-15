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BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi, Pelaku Pelayaran Diminta Berhati-hati

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |23:05 WIB
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi, Pelaku Pelayaran Diminta Berhati-hati
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JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi Laut Jawa yang masih dinamis. Tinggi gelombang di sejumlah wilayah bahkan dapat mencapai 2,5 meter akibat penguatan Monsun Australia, angin, serta kondisi arus laut.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Dr. Agie Wandala Putra M.sc, mengatakan Indonesia saat ini berada dalam fase Monsun Australia atau yang dikenal sebagai angin timuran. Kondisi tersebut membuat dinamika laut Indonesia meningkat, mulai dari perubahan angin, tekanan udara, perawanan, hingga tinggi gelombang.

"Saat ini Monsun Australia itu sedang kuat dan bahkan lebih kuat daripada normalnya," ujar Andri dalam program Morning Zone, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, penguatan Monsun Australia telah membuat BMKG dalam beberapa waktu terakhir rutin mengeluarkan peringatan dini terkait gelombang tinggi. Bahkan, Laut Jawa yang selama ini dikenal relatif teduh kini berada dalam kondisi sedang (moderate sea) dan di sejumlah wilayah gelombangnya cukup tinggi.

"Dari catatan kami, Laut Jawa yang biasanya teduh itu juga terbilang sekarang adalah moderate atau kondisinya sedang, dan bahkan di beberapa wilayah cukup tinggi," katanya.

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