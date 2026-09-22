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Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan
Hujan Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jakarta berpotensi diguyur hujan ringan, Selasa (22/9/2026).

Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara diprakirakan berawan. Suhu udara di wilayah Jakarta berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 57-96 persen.

Berikut prakiraan cuaca di enam wilayah administrasi Jakarta:

- Kepulauan Seribu: Berawan, suhu 28-29 derajat Celsius, kelembapan 71-79 persen.
- Jakarta Pusat: Hujan ringan, suhu 26-31 derajat Celsius, kelembapan 60-91 persen.
- Jakarta Utara: Berawan, suhu 26-30 derajat Celsius, kelembapan 65-87 persen.


- Jakarta Barat: Hujan ringan, suhu 25-32 derajat Celsius, kelembapan 58-93 persen.
- Jakarta Selatan: Hujan ringan, suhu 25-32 derajat Celsius, kelembapan 57-96 persen.
- Jakarta Timur: Hujan ringan, suhu 25-32 derajat Celsius, kelembapan 58-95 persen.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi hujan diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca Cuaca Jakarta BMKG Hujan
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