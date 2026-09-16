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Kebakaran di Kosambi, BPBD Tangerang Sebut 20 Gudang Dilahap Api

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |15:26 WIB
Kebakaran di Kosambi, BPBD Tangerang Sebut 20 Gudang Dilahap Api
Kebakaran gudang di Kosambi, Tangerang (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan pergudangan di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten, pada Rabu (16/9/2026). Ada 20 gudang ludes dilahap api, sementara petugas hingga kini masih melakukan proses pemadaman.

"Sudah terbakar sebanyak 20 (gudang), tinggal saat ini teman-teman sedang membasahi gudang-gudang yang belum terbakar, mudah-mudahan tidak terbakar supaya perambatannya tidak sampai ke gudang berikutnya," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, petugas saat ini sudah berada di lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Namun, belum dipastikan isi gudang yang terbakar itu karena hampir seluruh bangunan gudang dalam keadaan ambruk.

"Karena pada saat itu kondisi gudang sudah ambruk. Jadi belum ketahuan nih gudang-gudang apa, isinya juga sudah kebakar," tuturnya.

Ia menerangkan, BPBD Kabupaten Tangerang mengerahkan 4 unit armada pemadam kebakaran guna penanganan kebakaran tersebut. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta dan Kawasan Pergudangan Kosambi Permai turut memberikan bantuan armada damkar guna penanganan api.

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