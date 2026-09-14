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Kebakaran Landa Kawasan Padat Penduduk di Grogol Petamburan, 85 Personel Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |13:05 WIB
Kebakaran Landa Kawasan Padat Penduduk di Grogol Petamburan, 85 Personel Dikerahkan
Ilustrasi.
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JAKARTA — Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Jelambar Utama, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Senin (14/9/2026). Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.59 WIB.

"Objek: Rumah Tinggal," tulis keterangan resmi Command Center Damkar DKI Jakarta, Senin (14/9/2026).

Adapun operasi pemadaman dimulai sekitar pukul 08.10 WIB, dan proses pendinginan telah dimulai pada pukul 09.10 WIB. Untuk memadamkan kobaran api, sebanyak 85 personel dan 17 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan ke lokasi.

"Pengerahan Unit: 17 Unit (Jakarta Barat: 15 unit, Jakarta Pusat: 2 unit) dan Personel: 85 Personel," lanjutnya.

Hingga kini belum diketahui apakah kebakaran tersebut menimbulkan korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Api secara keseluruhan berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.13 WIB.

"Pemadaman selesai. Waktu Selesai Operasi: pukul 11.13 WIB," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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