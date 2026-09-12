Polres OKI Padamkan Karhutla 45,6 Hektare, Patroli di Wilayah Rawan Diperkuat

JAKARTA - Polres Ogan Komering Ilir (OKI) memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui patroli, memberikan imbauan kepada masyarakat, sekaligus melakukan pemadaman pada sejumlah lokasi rawan.

Kegiatan dilaksanakan di antaranya di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur, serta Desa Pedu, Kecamatan Jejawi. Edukasi pencegahan Karhutla menyasar masyarakat dan pengguna jalan tol agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran.

Kapolres OKI, AKBP Eko Rubiyanto mengatakan, jajarannya terus mengedepankan langkah pencegahan sekaligus respons cepat dalam penanganan Karhutla.

“Kami terus meningkatkan patroli di wilayah rawan, memberikan imbauan kepada masyarakat, serta memastikan personel segera melakukan pemadaman apabila ditemukan titik api. Langkah cepat ini penting agar api tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat ditekan,” ujarnya, Sabtu (12/9/2026).

Dari rangkaian penanganan yang dilakukan, personel melakukan pemadaman pada lahan seluas kurang lebih 45,6 hektare. Patroli dan pemantauan juga terus dilakukan sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya titik api baru.