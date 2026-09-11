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Polri Soroti Ancaman Karhutla di Kaltim, Samboja Barat Jadi Perhatian

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |21:25 WIB
Polri Soroti Ancaman Karhutla di Kaltim, Samboja Barat Jadi Perhatian
Ketua Senat Serdik Sespimti Polri Angkatan 36, Kombes Dony Alexander (foto: dok ist)
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JAKARTA - Sespimti Polri Angkatan 36 menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang meningkat setiap memasuki musim kemarau, khususnya di Kecamatan Samboja Barat, Kalimantan Timur. Berbagai langkah pencegahan disiapkan melalui penguatan deteksi dini, patroli terpadu hingga edukasi kepada masyarakat.

Ketua Senat Serdik Sespimti Polri Angkatan 36, Kombes Dony Alexander, mengatakan karhutla masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur. Menurut Dony, ancaman karhutla meningkat saat musim kemarau, terutama di wilayah yang memiliki kawasan hutan, perkebunan, dan lahan gambut yang luas seperti Samboja Barat.

"Dampak dari karhutla ini tidak dapat dipandang ringan. Selain merusak ekosistem hutan dan menurunkan kualitas lingkungan, karhutla juga menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat," kata Dony melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Karhutla, kata dia, juga dapat mengganggu aktivitas pendidikan dan perekonomian serta menimbulkan kerugian material maupun immaterial yang tidak sedikit.

Atas kondisi tersebut, Satgas Edukasi Karhutla Sespimti Polri Angkatan 36 hadir langsung di tengah masyarakat Kecamatan Samboja Barat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla melalui edukasi, dialog, dan kolaborasi lintas sektor.

Peserta Didik (Serdik) Sespimti Polri Angkatan 36 dalam kegiatan tersebut didampingi Pati Pendamping (Paping), yakni Irjen Joko Setiono dan Irjen Sabilul Arif.

 

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Topik Artikel :
Polri Kebakaran Hutan Karhutla
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