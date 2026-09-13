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Gunung Bromo Ditutup, Wisatawan dan Masyarakat Dilarang Dekati Lokasi Kebakaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |09:23 WIB
Gunung Bromo Ditutup, Wisatawan dan Masyarakat Dilarang Dekati Lokasi Kebakaran
Kebakaran Semakin Meluas, Seluruh Wisata Gunung Bromo Ditutup Total/ist
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JAKARTA -  Kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditutup total untuk seluruh aktivitas wisata mulai Sabtu (12/9/2026). Penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas.

Keputusan tersebut disampaikan Balai Besar TNBTS melalui Pengumuman Nomor PG.23/T.8/TU/HMS.01.07/B/09/2026 tentang Penutupan Total Kawasan Wisata Gunung Bromo dari Aktivitas Wisata yang dikeluarkan di Malang pada 12 September 2026.

Balai Besar TNBTS menyebut kondisi musim kemarau membuat vegetasi, khususnya rerumputan, berada dalam kondisi kering. Kondisi tersebut ditambah potensi angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api.

Selain itu, asap di sekitar kawasan terdampak dilaporkan semakin tebal. Kondisi ini berpotensi mengganggu jarak pandang dan mobilitas serta membahayakan keamanan dan keselamatan pengunjung.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan penutupan juga dilakukan untuk mendukung efektivitas proses penanganan dan pemadaman kebakaran.

"Dalam rangka efektivitas upaya penanganan dan pemadaman kebakaran, serta memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung, kunjungan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk ditutup total untuk kunjungan wisata," ujar Rudijanta, dikutip Minggu (13/9/2026).

Penutupan tersebut berlaku dari seluruh pintu masuk Gunung Bromo hingga batas waktu yang akan diumumkan lebih lanjut.

Sementara bagi wisatawan yang telah membeli tiket masuk Gunung Bromo melalui situs resmi TNBTS pada masa penutupan, Balai Besar TNBTS memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule maupun pengembalian biaya atau refund.

"Mekanisme reschedule maupun refund akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Balai Besar TNBTS," kata Rudijanta.

 

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