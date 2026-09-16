Kebakaran Melanda Pergudangan Kosambi Permai Tangerang, Kobaran Api Membara

JAKARTA - Kebakaran terjadi di kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (16/9/2026) siang.

Peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Lokasi kebakaran berada di Jalan Prancis, kawasan Pergudangan Kosambi Permai. Kobaran api terlihat melanda area pergudangan tersebut. Asap tebal juga tampak membubung dari lokasi kejadian.

"Kebakaran baru aja terjadi," kata karyawan sekitar, Abdullah kepada Okezone.

Hingga berita ini ditulis, informasi terkait penyebab kebakaran, luas area yang terdampak, serta ada atau tidaknya korban masih dalam penanganan dan pendataan pihak terkait.