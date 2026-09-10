TPA Galuga Terbakar, 42 Hektare Lahan di Bogor Terdampak

JAKARTA - Kebakaran melanda lahan di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan merambat hingga ke area Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga. Kebakaran terjadi pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Bogor yang diterima BNPB, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 42 hektare. Data tersebut masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan kebakaran dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, PMI, Tagana, PDAM, dan relawan.

"Penanganan kebakaran dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, BPBD Kabupaten Bogor, BPBD Kota Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, layanan 112 Kabupaten Bogor, Tagana Kota Bogor, PDAM, TNI, Polri, PMI, dan relawan," kata Berton dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

BPBD Kabupaten Bogor melakukan pemantauan di lokasi, berkoordinasi dengan aparat desa setempat, serta melakukan pemadaman dan membantu menyuplai air untuk mendukung proses pemadaman.