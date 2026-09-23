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Kebakaran Landa Permukiman Padat di Kebayoran Lama, 128 Personel Damkar Diterjunkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |00:28 WIB
Kebakaran Landa Permukiman Padat di Kebayoran Lama, 128 Personel Damkar Diterjunkan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA — Kebakaran melanda kawasan permukiman di Jalan Teuku Nyak Arif RT 05/RW 01, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/9/2026) malam. Sebanyak 128 personel pemadam kebakaran beserta 24 unit armada dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api.

Laporan kebakaran pertama kali diterima pihak Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan dari laporan warga pada pukul 20.31 WIB. Petugas langsung meluncur ke lokasi kejadian yang berada dekat dengan Lampu Merah Jalan Kramat.

"Unit Pertama Tiba di TKP 20.39 WIB. Awal Pemadaman 20.41 WIB," demikian keterangan dari Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Selasa.

Berdasarkan keterangan saksi dan warga setempat, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu lantai atas rumah kontrakan. Kobaran api kemudian menjalar dengan cepat ke bangunan sekitarnya, termasuk area warung makan dan bengkel ban.

Warga bersama Ketua RT setempat, Nanang, sempat berusaha memadamkan api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Namun, pekatnya asap dan besarnya kobaran api membuat upaya mandiri tersebut gagal hingga akhirnya warga menghubungi petugas pemadam kebakaran.

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