Kebakaran Apartemen di Penjaringan, 12 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda apartemen di Jalan Teluk Intan RT07/RW 16 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/9). Sebanyak 12 unit armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi.

"Pengerahan unit, 12 unit dan 60 personel," tulis laporan Command Centre Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Peristiwa kebakaran itu dilaporkan oleh warga setempat pada pukul 18.17 WIB. Adapun armada damkar dan personel tiba pada pukul 18.29 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman.

"Proses pemadaman," tambah laporan tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab atau asal muasal api.

(Rahman Asmardika)

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