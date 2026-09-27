Kebakaran Lahap Restoran di Kebayoran Baru, 17 Armada Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda restoran yang berdiri di Jalan Wijaya VI nomor 14A, RT004/RW005, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/9/2026).

"Objek kebakaran restoran, bangunan rendah," kata Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Sjukri Bahanan, Minggu.

Sebanyak 17 unit armada pemadam kebakaran bersama 75 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Operasi pemadaman dimulai pukul 11.48 WIB.

"Pengerahan 17 unit dan 75 personel," lanjut dia.

Adapun api berhasil dilokalisasi pada pukul 12.10 WIB. Hingga kini operasi pemadaman berstatus pendinginan.

Belum diketahui penyebab kebakaran bisa terjadi. Petugas pemadam kebakaran juga masih memastikan berkaitan dengan ada tidaknya korban.

(Rahman Asmardika)

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