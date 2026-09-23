Kebakaran Permukiman di Kebayoran Lama Jaksel, 180 Jiwa Terdampak

JAKARTA - Sebanyak 180 jiwa terdampak kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk, di Jalan Teuku Nyak Arif, RT 05/01, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa 22 September 2026 malam.

“Jumlah jiwa yang terdampak 180 jiwa, dan 60 kepala keluarga (KK),” kata Kasi Ops Gulkarmat Jakarta Selatan, Sjukri, Rabu (23/9/2026).

Dia menerangkan, kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik dari salah satu tempat usaha makanan yang berada di sana.

“Api berawal dari warteg dan menjalar ke bengkel ban,” ujarnya.

Kejadian bermula saat Nanang, pemilik warteg, sedang berjualan. Ia mendapat laporan warga mengenai kebakaran di bagian atas kontrakan. Kemudian, Nanang dibantu warga mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), namun gagal.

“Warga berusaha memadamkan api menggunakan APAR namun gagal,” katanya.