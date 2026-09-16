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Kobaran Api Bakar 5 Gedung di Pergudangan Kosambi Permai

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |14:48 WIB
Kobaran Api Bakar 5 Gedung di Pergudangan Kosambi Permai
Kebakaran gudang di Kosambi (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan pergudangan di Jalan Raya Prancis, Jati Mulya, Kosambi, Tangerang, Banten, Rabu (16/9/2026) siang. Sebanyak lima gudang dikabarkan dilalap api.

Informasi kebakaran tersebut salah satunya disampaikan melalui akun Instagram BPBD dan Damkar Kota Tangerang pada Rabu siang. Dalam video yang diunggah, petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi terdengar meminta tambahan personel untuk membantu proses pemadaman.

Kondisi di lokasi juga dilaporkan cukup menyulitkan petugas. Pasalnya, aliran listrik di kawasan yang terbakar disebut masih menyala.

"Kebakaran membara komandan, butuh penambahan personel," ujar seorang petugas dalam rekaman video yang diunggah, sebagaimana dilihat pada Rabu (16/9/2026).

Sementara itu, akun Instagram @tangerangkanarku menyebut kebakaran terjadi di lima gudang yang berada di kawasan pergudangan Jalan Raya Prancis, Jati Mulya, Kosambi, Tangerang.

 

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