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Karhutla Melanda 7 Daerah di Kalteng, Pemerintah Salurkan Pangan hingga Air Bersih

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |14:44 WIB
Karhutla Melanda 7 Daerah di Kalteng, Pemerintah Salurkan Pangan hingga Air Bersih
Kebakaran Hutan (foto: BNPB)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam kabupaten dan satu kota. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan pangan, bantuan tunai, air bersih, hingga dukungan kesehatan.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran turun langsung menyalurkan bantuan di sejumlah wilayah, mulai dari kebutuhan pangan, bantuan tunai, air bersih hingga perlindungan kesehatan.

Bantuan tersebut disalurkan di enam kabupaten dan satu kota, yakni Kota Palangka Raya serta Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Timur. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, aparat, relawan, serta unsur masyarakat.

Di Kota Palangka Raya, Agustiar secara langsung mendatangi masyarakat terdampak karhutla di Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu. Di wilayah tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan pangan, air bersih, masker, dan vitamin, sekaligus memastikan warga mendapatkan akses layanan kesehatan.

Sebanyak 179 warga juga menerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang memberikan dukungan berupa bantuan tunai, pangan, dan pendidikan. Penyaluran bantuan kemudian berlanjut ke Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau. Sebanyak 300 paket sembako diserahkan kepada masyarakat terdampak karhutla, sementara bantuan KHBS menjangkau ratusan warga.

Dalam penyaluran lainnya di wilayah Kota Palangka Raya, bantuan tunai KHBS Tahap II diberikan kepada 608 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kalampangan dengan nilai Rp250 ribu per KPM. Di Kelurahan Palangka, bantuan serupa menjangkau 2.407 KPM. Masyarakat juga mendapatkan bantuan pangan, masker, dan vitamin.

 

      
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