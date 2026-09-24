Peringati HJKB ke-216, Sekretariat Kota Bandung Siap Gelar Sidang Paripurna

BANDUNG — Sekretariat DPRD Kota Bandung memastikan pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216 siap digelar pada Jumat, 25 September 2026.

Sekretaris DPRD Kota Bandung Yasa Hanafiah mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah dilakukan sesuai arahan pimpinan DPRD Kota Bandung. Hal itu disampaikan Yasa seusai memimpin rapat koordinasi persiapan paripurna bersama Polrestabes Bandung, Koramil, serta sejumlah perangkat daerah di ruang auditorium DPRD Kota Bandung.

Menurut Yasa, persiapan tidak hanya berkaitan dengan agenda persidangan, tetapi juga pengamanan selama kegiatan berlangsung. Pengamanan melibatkan unsur Polri, TNI, Satpol PP, serta Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Kota Bandung.

“Meski masuk agenda tahunan, persiapan secara matang tetap kita laksanakan dengan baik sesuai dengan arahan seluruh pimpinan DPRD Kota Bandung,” ujar Yasa.

Ia menjelaskan, sidang paripurna dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Namun, waktu pelaksanaan masih menyesuaikan rangkaian kegiatan yang digelar di Balai Kota Bandung.

Yasa menyebut, wali kota Bandung bersama unsur lainnya direncanakan menuju Gedung DPRD Kota Bandung dari Balai Kota menggunakan kendaraan tradisional Bandung, Bandros.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga dijadwalkan menghadiri rangkaian peringatan HJKB ke-216. Para kepala daerah se-Jawa Barat juga diundang dalam kegiatan tersebut.