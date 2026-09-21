Tragis! Lansia Tewas Mengenaskan Dilalap Api saat Bakar Ranting dan Dahan Kering

CIREBON - Seorang lansia berinisial MS (78) tewas dengan kondisi tubuh hampir 90 persen terbakar di lahan miliknya di Desa Sindanglaut, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Korban diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran ranting dan dahan kering berkobar mengelilingi lahannya.

Saat ditemukan, korban dalam posisi telentang di tanah dengan kondisi tubuh mengalami luka bakar hampir 90 persen. Area di sekitar jasad juga hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap.

"Kondisinya semua badannya terluka bakar, yang tidak terbakar hanya punggung belakang karena dia posisinya telentang," ujar perangkat Desa Sindnaglaut, Suwito di lokasi, Senin (21/9/2026).

Penemuan jasad tersebut sontak membuat warga sekitar geger. MS diketahui memiliki lahan di lokasi kejadian dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar.

Menurut keterangan keluarga kepada polisi, korban sebelumnya pamit untuk membersihkan lahannya seorang diri. Saat kejadian, korban diduga tengah membakar ranting dan dahan kering sebagai bagian dari kegiatan membersihkan lahan.

Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Dari pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.