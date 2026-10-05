Rumah di Pulogadung Jaktim Kebakaran, 2 Lansia Tewas Mengenaskan

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Drompol RT4/RW17, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Kebakaran bermula dipicu adanya korsleting listrik.

Kasi Operasional Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Abdul Wahid mengatakan, 10 unit armada pemadam kebakaran dan 50 personel dikerahkan untuk menjinakkan api. Dalam waktu sekitar dua jam, api pun berhasil dipadamkan.

"Pemadaman dimulai pukul 10.41 WIB, akhir pemadaman pukul 12.46 WIB. Situasi sekarang pemadaman selesai," ujar Abdul.

Nahasnya, dua orang lansia tewas dalam peristiwa. Mereka yakni, Sintawati (87) dan Eka Ariyono (70). "Korban meninggal dunia dua orang," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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