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Rumah di Pulogadung Jaktim Kebakaran, 2 Lansia Tewas Mengenaskan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |17:04 WIB
Rumah di Pulogadung Jaktim Kebakaran, 2 Lansia Tewas Mengenaskan
Kebakaran di Pulogadung, Jakarta (Foto: Ist)
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JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Drompol RT4/RW17, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Kebakaran bermula dipicu adanya korsleting listrik.

Kasi Operasional Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Abdul Wahid mengatakan, 10 unit armada pemadam kebakaran dan 50 personel dikerahkan untuk menjinakkan api. Dalam waktu sekitar dua jam, api pun berhasil dipadamkan.

"Pemadaman dimulai pukul 10.41 WIB, akhir pemadaman pukul 12.46 WIB. Situasi sekarang pemadaman selesai," ujar Abdul.

Nahasnya, dua orang lansia tewas dalam peristiwa. Mereka yakni, Sintawati (87) dan Eka Ariyono (70). "Korban meninggal dunia dua orang," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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