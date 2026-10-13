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Kebakaran Hebat Melanda Gudang Paralon di Legok Tangerang, 15 Unit Damkar Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |19:18 WIB
Kebakaran Hebat Melanda Gudang Paralon di Legok Tangerang, 15 Unit Damkar Dikerahkan
Kebakaran gudang paralon di Tangerang, Banten (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Kebakaran hebat melanda gudang paralon di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, malam ini. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Kebakaran gudang paralon PT. Indonesia polyuratane industri,” kata Pusat Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran (Pusdalops) dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, petugas menerima informasi kebakaran pada pukul 16.33 WIB. Untuk memadamkan api, sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan.

“Unit yang diterjunkan Mako 2 unit, Legok 1 unit, Kelapa Dua 1 unit, BSD 1 unit, Summarecon 1 unit, Paramount 1 unit, PT Serim 1 unit, Kabupaten Bogor 2 unit, Batalion TP 3 unit, Tigaraksa 1 unit, Pasar Kemis 1 unit,” ujarnya.

Petugas mengalami sejumlah kendala dalam memadamkan api, seperti jauhnya sumber air dan kemacetan di jalur menuju lokasi.

Hingga kini, proses pemadaman masih berlangsung dan kronologi kebakaran tersebut belum diketahui. Sementara kobaran api dan asap hitam terlihat membubung tinggi.

(Arief Setyadi )

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