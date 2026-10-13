Kebakaran Hebat Melanda Gudang Paralon di Legok Tangerang, 15 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda gudang paralon di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, malam ini. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

“Kebakaran gudang paralon PT. Indonesia polyuratane industri,” kata Pusat Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran (Pusdalops) dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, petugas menerima informasi kebakaran pada pukul 16.33 WIB. Untuk memadamkan api, sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan.

“Unit yang diterjunkan Mako 2 unit, Legok 1 unit, Kelapa Dua 1 unit, BSD 1 unit, Summarecon 1 unit, Paramount 1 unit, PT Serim 1 unit, Kabupaten Bogor 2 unit, Batalion TP 3 unit, Tigaraksa 1 unit, Pasar Kemis 1 unit,” ujarnya.

Petugas mengalami sejumlah kendala dalam memadamkan api, seperti jauhnya sumber air dan kemacetan di jalur menuju lokasi.

Hingga kini, proses pemadaman masih berlangsung dan kronologi kebakaran tersebut belum diketahui. Sementara kobaran api dan asap hitam terlihat membubung tinggi.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.